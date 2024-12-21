Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Курды помирили Тегеран и Анкару.

Курды помирили Тегеран и Анкару.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл на полях саммита «Исламской восьмёрки» (D-8) в Каире встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, на которой заявил, что «быстрое восстановление Сирии возможно с участием международного сообщества».

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Комментарии
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W
Walery
Скоро вся Сирия станет Израилем...  А какого мнения Эрдоган по части Идлиба?
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1 д.
СХ
Сергей Храмов
Через месяц другой в Сирии всё устаканится между военными групировками и наметится путь по которому новая власть пойдет... РВСН
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19 час.

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