Курды помирили Тегеран и Анкару.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл на полях саммита «Исламской восьмёрки» (D-8) в Каире встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, на которой заявил, что «быстрое восстановление Сирии возможно с участием международного сообщества».