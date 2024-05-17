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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Перестало биться сердце нашего любимого сына, брата, крёстного

Перестало биться сердце нашего любимого сына, брата, крёстного, дяди Подчумачева Николая Сергеевича. Прощание состоится завтра, 18 мая, по адресу: переулок Красные Баррикады, 43 с 9.

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