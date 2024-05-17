Перестало биться сердце нашего любимого сына, брата, крёстного, дяди Подчумачева Николая Сергеевича. Прощание состоится завтра, 18 мая, по адресу: переулок Красные Баррикады, 43 с 9.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Перестало биться сердце нашего любимого сына, брата, крёстного, дяди Подчумачева Николая Сергеевича. Прощание состоится завтра, 18 мая, по адресу: переулок Красные Баррикады, 43 с 9.