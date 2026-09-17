БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Сводки СВО, 17 сентября, главное: ГрВ «Центр» прорвала оборону ВСУ между Дружковкой и Добропольем

Сводки СВО, 17 сентября, главное: ГрВ «Центр» прорвала оборону ВСУ между Дружковкой и Добропольем

1666-й день спецоперации. На Украине кончились деньги даже на выплаты «хероям» Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Бойцы ГрВ «Север» ведут бои у Новоалександровки и Петропавловки (Харьковская область), тем самым подтверждая установление контроля над значительными территориями в «Волчанском котле».

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