1666-й день спецоперации. На Украине кончились деньги даже на выплаты «хероям» Радомир Маркуш Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Бойцы ГрВ «Север» ведут бои у Новоалександровки и Петропавловки (Харьковская область), тем самым подтверждая установление контроля над значительными территориями в «Волчанском котле».