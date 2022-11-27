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СП: Бутусов против ЧВК "Вагнера", "Аналитику" строчить — не мешки ворочать

СП: Бутусов против ЧВК "Вагнера", "Аналитику" строчить — не мешки ворочать

Известный независимый военкор в неньке с русской фамилией Бутусов зарекомендовал себя как убежденный сторонник бандеровцев пытается словить хайп на якобы найденном документе у убитого командира "вагнеровского" отряда, передает "Свободная пресса".

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