Полиция Нидерландов задержала 100 экоактивистов за блокаду трассы

В субботу полиция Нидерландов задержала около ста активистов движения Extinction Rebellion за блокировку автомагистрали A12 в Зевенааре, близ германской границы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Т Счёт за ЖКХ на 12...
- Челябинская облас...
- GS Названа самая вре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым