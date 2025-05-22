На вилле на Бали Макса Фадеева живут посторонние люди в большом количестве

На вилле известного российского продюсера Максима Фадеева проживают посторонние люди. Несколько лет назад музыкант приобрел роскошное жилье на острове Бали — небольшой отель, который он переделал под свои предпочтения, создав место для уединенного отдыха с просторной территорией.
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