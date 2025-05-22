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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

На вилле на Бали Макса Фадеева живут посторонние люди в большом количестве

На вилле известного российского продюсера Максима Фадеева проживают посторонние люди. Несколько лет назад музыкант приобрел роскошное жилье на острове Бали — небольшой отель, который он переделал под свои предпочтения, создав место для уединенного отдыха с просторной территорией.

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