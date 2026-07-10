Мария Миронова судится с бывшим мужем

Скандальное расставание Марии Мироновой с экс-супругом Андреем Сорокой тянется уже несколько лет. Актриса рассказывала о неадекватном поведении мужа, обвиняла его в том, что он избил её брата, установил за ней слежку в доме.
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