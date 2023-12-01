В работе почтового сервиса Gmail произошёл масштабный сбой По сообщениям сете...

В работе почтового сервиса Gmail произошёл масштабный сбойПо сообщениям сетевых источников, в работе почтового сервиса Gmail произошёл масштабный сбой, из-за которого доставка электронных сообщений занимала больше времени, чем обычно.
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