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Актриса Анна Кошмал поделилась в социальных сетях исследованием, объясняющим почему российскую музыку не стоит слушать

Актриса Анна Кошмал поделилась в социальных сетях исследованием, объясняющим почему российскую музыку не стоит слушать

Украинская актриса сериала «Сваты», сыгравшая роль Жени Ковалевой, представила в своих социальных сетях исследования, объясняющее почему российские музыку не стоит слушать.

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