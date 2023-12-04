К производству органических продуктов подключится наука

К 2030 году Россия станет европейским лидером по производству экопродукции. Способствовать этому сможет дальнейшее совершенствование законодательства, которое защитит экопродукцию от подделок, а ее выращивание сделает более эффективным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии