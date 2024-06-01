Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов двумя физическими и двумя юридическими лицами

Минюст России внёс в реестр иноагентов Екатерину Дунцову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Марину Литвинович (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), интернет-проекты SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и Republic (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).