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Пекин (WTA). 3-й круг. Андреева сыграет с Кудерметовой, Шнайдер – с Александровой, Самсонова встретится с Муховой, Соболенко – с Бартунковой

Мирра Андреева сыграет с Полиной Кудерметовой в третьем круге в Пекине. Диана Шнайдер встретится с Екатериной Александровой, Людмила Самсонова – с Каролиной Муховой.

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