В Китае стартовал документальный сериал о революционной армии Китая

Приключенческий документальный сериал с участием китайских и иностранных исследователей, рассказывающий о некоторых опасных путешествиях солдат и героев в революционной истории Китая, будет выпущен в Интернете 9 ноября, сообщает агентство Синьхуа.
Приключенческий документальный сериал с участием китайских и иностранных исследователей, рассказывающий о некоторых опасных путешествиях солдат и героев в революционной истории Китая, будет выпущен в Интернете 9 ноября, сообщает агентство Синьхуа.
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