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КС исправил ошибку. Но только на будущее

Несколько дней назад КС рассмотрел, пожалуй, главный земельно-налоговый спор последних лет — можно ли одновременно применять ставку земельного налога 1,5% и повышающие коэффициенты 2 и 4 к участкам ИЖС, используемым в предпринимательской деятельности (см.

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