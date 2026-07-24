КС исправил ошибку. Но только на будущее

Несколько дней назад КС рассмотрел, пожалуй, главный земельно-налоговый спор последних лет — можно ли одновременно применять ставку земельного налога 1,5% и повышающие коэффициенты 2 и 4 к участкам ИЖС, используемым в предпринимательской деятельности (см.