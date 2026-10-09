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Царьград

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4,6 тыс. льготников Кубани получили путёвки в санатории с начала 2025 года

4,6 тыс. льготников Кубани получили путёвки в санатории с начала 2025 года

С начала 2025 года право на бесплатное санаторно-курортное лечение в Краснодарском крае реализовали более 4,6 тысячи федеральных льготников, включая инвалидов и ветеранов боевых действий.

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