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Диетолог Мухина назвала признаки полезного белого хлеба

Диетолог Мухина назвала признаки полезного белого хлеба

Понятно, что серый и черный хлеб полезнее, чем белый. Но иногда так хочется съесть бутерброд со сливочным маслом или батон с вареньем! Рассказываем, как из всего разнообразия белого хлеба выбрать тот, который одобрят диетологи.

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