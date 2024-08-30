Диетолог Мухина назвала признаки полезного белого хлеба

Понятно, что серый и черный хлеб полезнее, чем белый. Но иногда так хочется съесть бутерброд со сливочным маслом или батон с вареньем! Рассказываем, как из всего разнообразия белого хлеба выбрать тот, который одобрят диетологи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии