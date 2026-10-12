Это укрепит психику: врач Тетюшкин назвал три привычки для здоровых нервов

Врач Тетюшкин дал совет, как укрепить психику – все дело в трех важных привычках.Врач-психиатр Михаил Тетюшкин рассказал, как укрепить психику.
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