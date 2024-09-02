7 и 8 сентября в Москве пройдет праздник автоспорта

В Москве 7—8 сентября проведут ежегодный Фестиваль технических видов спорта. Его организуют в День города в Центре технических видов спорта Москвы при поддержке столичного департамента спорта и Российской автомобильной федерации.
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