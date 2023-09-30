В день воссоединения с Россией в Луганской Народной Республике вручили паспорта 14-летним гражданам

30 сентября в день воссоединения Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией 14-летним жителям Луганской Народной Республики в торжественной обстановке вручили первые паспорта гражданина Российской Федерации.
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