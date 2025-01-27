Гинцбург: первые пациенты начнут получать онковакцину в сентябре

Разрешение на выдачу препарата будет получено в августе Разрешение на применение онковакцины, согласно предварительному плану, будет получено в августе, а в сентябре первым пациентам начнут назначать лечение с применением данного препарата, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.