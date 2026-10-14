India’s natural gas demand has declined by 1.5 million tons so far this year as the Iran war choked LNG supplies from the Middle East, hiked spot prices, and destroyed some demand across South Asia, energy consultants Wood Mackenzie said in a report.
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