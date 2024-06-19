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Политолог Бовт: Россия вряд ли примет участие во втором саммите по Украине

Политолог Бовт: Россия вряд ли примет участие во втором саммите по Украине

Политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт в интервью Tsargrad.tv прокомментировал слухи о том, что после саммита по Украине в Швейцарии следующая встреча с участием России может пройти в Саудовской Аравии.

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