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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Заварухин: «Сильных иностранцев в КХЛ становится меньше с каждым годом, рынок скуднеет. Появляется шанс для наших молодых ребят»

Бывший главный тренер « Автомобилиста » Николай Заварухин поделился мнением о легионерах в Fonbet КХЛ.

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