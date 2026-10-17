Not every Mike Flanagan project becomes an instant hit - though at least one of his Netflix originals warrants an audience reevaluation.
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