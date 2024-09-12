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Медвежий угол

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Генерал Алаудинов заявил о ядерном оружии на СВО: "Скажу честно"

Генерал Алаудинов заявил о ядерном оружии на СВО: "Скажу честно"

Командующий чеченским спецназом "Ахмат" генерал Апти Алаудинов сделал заявление по поводу ядерного оружия в зоне СВО.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Дроны летят в сторону Москвы, мы не реагируем, за ними по Москве полетят и крылатые ракеты США, Англии и Германии погибнут много мирного русского населения [не исключено, что и родственников чеченского генерала], что он тогда будет говорить? Нас [русских] уже убивают у нас же дома, в России [бои в Курской области, тому наглядный пример, как и обстрел Москвы дронами]. Войска НАТО стоят у границ Калининградской области и ждут только приказа пойти в атаку. Мы и это должны проглотить и ни чего не предпринимать? Сколько нужно ещё смертей, русских людей, что бы поменялось мышление наших боевых генералов?
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