Генерал Алаудинов заявил о ядерном оружии на СВО: "Скажу честно"

ИМ

Ильдус Мамлеев

Дроны летят в сторону Москвы, мы не реагируем, за ними по Москве полетят и крылатые ракеты США, Англии и Германии погибнут много мирного русского населения [не исключено, что и родственников чеченского генерала], что он тогда будет говорить? Нас [русских] уже убивают у нас же дома, в России [бои в Курской области, тому наглядный пример, как и обстрел Москвы дронами]. Войска НАТО стоят у границ Калининградской области и ждут только приказа пойти в атаку. Мы и это должны проглотить и ни чего не предпринимать? Сколько нужно ещё смертей, русских людей, что бы поменялось мышление наших боевых генералов?