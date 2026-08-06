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Uber и Wayve получили первые лицензии на работу беспилотных такси в Лондоне

Uber и Wayve получили первые лицензии на работу беспилотных такси в Лондоне

Тестовый запуск планируется до конца лета, пока с водителем для подстраховкиКомпания Uber и разработчик решений для беспилотных автомобилей Wayve получили первые лицензии на запуск беспилотных такси в Лондоне.

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