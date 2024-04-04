НАТО планирует ввести налог на Украину

Вашингтон может передать НАТО роль координатора военных поставок Украине. Подобное решение на Западе называют страховкой для ВСУ в случае, если в Белый дом вернется Дональд Трамп и прекратит финансирование боевых действий.
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