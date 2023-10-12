"Моё сердце разрывается". Ким Кардашьян высказалась в поддержку Израиля и Армении

Ким Кардашьян высказалась в поддержку еврейского и армянского народов. Основательница бренда Skims опубликовала пост в инстаграме*, где осудила террористические действия и убийства мирных жителей в Израиле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии