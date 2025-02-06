Форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм перейдет в «Торонто»

Форвард «Нового Орлеана» (27 лет, 203 см) отправится в «Торонто» в обмен на защитника Брюса Брауна (28 лет, 193 см), центрового Келли Олиника (33 года, 211 см), 1 драфт-пик первого раунда и 1 выбор во втором раунде.