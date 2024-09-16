США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку с полной «гендерной интеграцией»

Новая атомная подводная лодка USS New Jersey / © Bill Addison / U.S. Navy USS New Jersey достигает 115 метров в длину и 10 метров в ширину, может погружаться на глубину более 250 метров и развивать скорость свыше 25 узлов в час.
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