На Архангельском шоссе Северодвинска модернизируют освещение

В Северодвинске до весны Архангельское шоссе станет светлее - старые фонари заменят на светодиодные В Северодвинске МУП "Горсвет" в кротчайшие сроки подготовит расчетную смету наружного освещения на Архангельском шоссе.
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