Алтайский химик рассказал о феномене крещенской воды

На Крещение принято набирать святую воду и окунаться в купель Доцент Института химии и химико-фармацевтических технологий кафедры физической и неорганической химии АлтГУ Борис Шипунов рассказал "КП-Барнаул" о свойствах крещенской воды.
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