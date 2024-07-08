УЕФА не снимет Цвайера с матча Англии и Нидерландов. Появились слухи, что немца могут заменить из-за взятки 300 евро в 2004-м

Немецкий арбитр обслужит игру сборных Англии и Нидерландов, которая состоится 10 июля. В 2004 году Цвайер получил денежную выплату в размере 300 евро за спорные решения в пользу «Вупперталера» в матче против «Вердера-2», где он был ассистентом главного арбитра Роберта Хойцера.