Россия раскрыла причину атаки Ирана на Израиль

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что атака Ирана на Израиль «не случилась в вакууме». По его мнению, причиной нападения стало «позорное бездействие Совбеза ООН», которое заключается в постоянных атаках Израиля по Дамаску.
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