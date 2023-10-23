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Голливудские актеры призвали прекратить огонь в Газе и Израиле

Голливудские актеры призвали прекратить огонь в Газе и Израиле

Кристен Стюарт, Хоакин Феникс и многие другие звезды также выразили необходимость обеспечения гуманитарной помощи жителям ГазыГолливудские актеры оставили свою подпись под письмом к президенту США Джо Байдену с призывом прекратить огонь в Газе и Израиле.

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Комментарии
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Юна
...с призывом прекратить огонь в Газе и Израиле....напомнили о том, что половина из двух миллионов жителей Газы — дети.... Ишь, как &quot;богема&quot; заокеанская запела! А где призыв, прекратить огонь на Донбассе? А дети бывшей Украины не дети? Не такие? Их можно на органы и к извращенцам? Двуличные вы, бессовестные...
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5 д.
Уя
Уфимцев я
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