Голливудские актеры призвали прекратить огонь в Газе и Израиле

...с призывом прекратить огонь в Газе и Израиле....напомнили о том, что половина из двух миллионов жителей Газы — дети.... Ишь, как "богема" заокеанская запела! А где призыв, прекратить огонь на Донбассе? А дети бывшей Украины не дети? Не такие? Их можно на органы и к извращенцам? Двуличные вы, бессовестные...

Уя

Уфимцев я

Нас все эти годы бевременья убеждали, что диктатура власти была в Советском Союзе, о чем любит поговорить лидер "ненаших" либералов еврей Чубайс. А выясняется, что дикая диктатура доллара - это там у них, в Америке и Европах!.. Что решат в "фашингтонском обкоме", то всеми шавками берется под козырек! И, боже упаси, не выполнить это американское "пожелание"...