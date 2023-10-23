Кристен Стюарт, Хоакин Феникс и многие другие звезды также выразили необходимость обеспечения гуманитарной помощи жителям ГазыГолливудские актеры оставили свою подпись под письмом к президенту США Джо Байдену с призывом прекратить огонь в Газе и Израиле.
Голливудские актеры призвали прекратить огонь в Газе и Израиле
Комментарии
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Юна
...с призывом прекратить огонь в Газе и Израиле....напомнили о том, что половина из двух миллионов жителей Газы — дети.... Ишь, как "богема" заокеанская запела! А где призыв, прекратить огонь на Донбассе? А дети бывшей Украины не дети? Не такие? Их можно на органы и к извращенцам? Двуличные вы, бессовестные...
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5 д.
Уя
Уфимцев я
Нас все эти годы бевременья убеждали, что диктатура власти была в Советском Союзе, о чем любит поговорить лидер "ненаших" либералов еврей Чубайс. А выясняется, что дикая диктатура доллара - это там у них, в Америке и Европах!.. Что решат в "фашингтонском обкоме", то всеми шавками берется под козырек! И, боже упаси, не выполнить это американское "пожелание"...
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2 д.
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