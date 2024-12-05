Ещё утром говорили об ужасах Суджи и отказах властей. А в 22:43 всё изменилось

ВВ

Василий Васильев

Наконец-то Хинштейн получил "заслуженную" награду. А то ведь годами мыкался "записным" правдоискателем. Только вот правду он искал исключительно по заказам из Кремля. Но "работал" качественно, это надо честно признать. Не лез туда, куда "не следовало", даже если "там" явно было интересное. Не смотрел туда, куда "сверху" рекомендовали не смотреть. И вообще был примерным, упорным и умным исполнителем. Это было оценено и "награда нашла своего героя". Только вот быть правдоискателем и губернатором - это вещи абсолютно разные. Но разве нашего Президента это когда-нибудь останавливало ? Главное - преданность, доказанная делами ! А если не справится - всегда найдут другую синекуру. Путин "своих" не бросает.