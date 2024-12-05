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Царьград

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Ещё утром говорили об ужасах Суджи и отказах властей. А в 22:43 всё изменилось

Ещё утром говорили об ужасах Суджи и отказах властей. А в 22:43 всё изменилось

Одна из главных новостей минувшего дня – назначение Александра Хинштейна и.о. губернатора Курской области.

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Комментарии
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Василий Васильев
Наконец-то Хинштейн получил &quot;заслуженную&quot; награду. А то ведь годами мыкался &quot;записным&quot; правдоискателем. Только вот правду он искал исключительно по заказам из Кремля. Но &quot;работал&quot; качественно, это надо честно признать. Не лез туда, куда &quot;не следовало&quot;, даже если &quot;там&quot; явно было интересное. Не смотрел туда, куда &quot;сверху&quot; рекомендовали не смотреть. И вообще был примерным, упорным и умным исполнителем. Это было оценено и &quot;награда нашла своего героя&quot;. Только вот быть правдоискателем и губернатором - это вещи абсолютно разные. Но разве нашего Президента это когда-нибудь останавливало ? Главное - преданность, доказанная делами ! А если не справится - всегда найдут другую синекуру. Путин &quot;своих&quot; не бросает.
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