Ллойд Остин: Россия вышла за рамки допустимого - заблокировав американский самолет

Politiki.net Это наверное все таки больше чем мания - это "комплекс бога". Вдуматься только - американцы на боевом самолете, подлетают к нашим границам, проводят разведку - не факт, что не имеют желания нарушить эту самую границу, а Россию обвиняют в том, что мы пресекли подобные действия.