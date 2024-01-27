Украинский блогер Шарий может быть причастен к убийству пенсионерки

Shot: блогер Шарий мог заказать поджог, из-за которого погибла пенсионеркаanatolijsharij/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) Украинский блогер Анатолий Шарий, которого на родине подозревают в госизмене, может быть причастен к заказному убийству пенсионерки в Подмосковье.
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