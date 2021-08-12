Бандюки из соцсетей

Кого только нет в социальных сетях! Здесь есть представители самых разных социальных слоёв: и если одни изо всех сил стараются выдать себя за криминальных авторитетов, позируя с оружием в руках, то другим для этого вообще ничего не нужно делать.
Кого только нет в социальных сетях! Здесь есть представители самых разных социальных слоёв: и если одни изо всех сил стараются выдать себя за криминальных авторитетов, позируя с оружием в руках, то другим для этого вообще ничего не нужно делать.
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