Внимание! Мошенники звонят барнаульцам под видом сотрудников горэлектросети

Барнаульская горэлектросеть призывает горожан к максимальной бдительности. В последнее время участились случаи звонков злоумышленников под видом работников энергосбытовых или сетевых компаний, которые звонят потребителям и настойчиво предлагают бесплатно заменить прибор учета электроэнергии.