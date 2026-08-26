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Внимание! Мошенники звонят барнаульцам под видом сотрудников горэлектросети

Внимание! Мошенники звонят барнаульцам под видом сотрудников горэлектросети

Барнаульская горэлектросеть призывает горожан к максимальной бдительности. В последнее время участились случаи звонков злоумышленников под видом работников энергосбытовых или сетевых компаний, которые звонят потребителям и настойчиво предлагают бесплатно заменить прибор учета электроэнергии.

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