Суд отправил под стражу экс-руководителя департамента культуры Москвы

Бывшего руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского, обвиняемого во взяточничестве, заключили под стражу решением Замоскворецкого суда Москвы, 17 июля сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
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