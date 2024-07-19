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Газета «Культура»

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В Кронштадте стартовали съемки сериала «Царь ночи»

В Кронштадте стартовали съемки сериала «Царь ночи»

В Кронштадте стартовали съемки исторического сериала «Царь ночи». Производством историко-приключенческого сериала занимаются компании «РК Медиа» и «Русские исторические медиа» при поддержке ИРИ и платформы Premier.

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