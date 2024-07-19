В Кронштадте стартовали съемки сериала «Царь ночи»

В Кронштадте стартовали съемки исторического сериала «Царь ночи». Производством историко-приключенческого сериала занимаются компании «РК Медиа» и «Русские исторические медиа» при поддержке ИРИ и платформы Premier.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии