В Шанхае наградили лидеров устойчивого развития Китая

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28 апреля в Шанхае (Shanghai) состоялась торжественная церемония вручения премии Sustainability & Innovation Awards 2025, которая отмечает передовые достижения в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления (ESG) по всему Китаю.