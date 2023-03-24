Военное обозрение

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Глава Еврокомиссии: Новый пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с обходом ранее введенных мер

Глава Еврокомиссии: Новый пакет антироссийских санкций будет направлен на борьбу с обходом ранее введенных мер

Одиннадцатый по счету пакет санкций Евросоюза против Российской Федерации будет направлен на борьбу с обходом уже введенных ранее санкционных мер в отношении РФ.

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