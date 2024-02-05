Астролог Анжела Перл рассказала, на кого свалятся неожиданные деньги

Для одного из представителей зодиакального круга первая половина года станет благоприятной в финансовом отношении, предсказала известный астролог из Австралии Анжела Перл По ее словам, существенно поправить свое материальное благосостояние смогут Весы.
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