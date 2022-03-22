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Сбер предложил малому бизнесу систему управления торговлей на маркетплейсах за 0 рублей

Сбер предложил малому бизнесу систему управления торговлей на маркетплейсах за 0 рублей

Сервис может позволить быстро запустить продажи и управлять онлайн-торговлей на ключевых маркетплейсах России и в соцсетях из единого личного кабинета на платформе InSales (6+), сообщает пресс-служба Сбера.

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