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  • Игорь Матыс
    Обожаю фильм!За рецепт спасибо!Жареные зеленые п...

Красивые поделки из мешковины своими руками

В чём привлекательность вещиц, изготовленных с применением мешковины? В особой прелести контраста между грубостью и однообразием ткани и нежностью кружев, невесомостью капрона и органзы, яркостью и детальностью бисера или маленьких пуговичек.

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