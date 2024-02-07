«Атлетик» победил «Атлетико» в первом полуфинальном матче Кубка Испании

«Атлетик» на выезде переиграл «Атлетико» и имеет неплохие шансы на выход в финал Кубка Испании. В Мадриде завершился первый полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Атлетико» принимал «Атлетик» из Бильбао.
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