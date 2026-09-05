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Хуан-Пабло Монтойя: «На месте «Ред Булл» оставил бы Лоусона на Гран-при в Мадриде»

Бывший пилот «Ф-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что «Ред Булл» следует сохранить текущие составы обеих команд на следующем этапе в Мадриде.

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