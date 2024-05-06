Агрегаторы туров продавали авиабилеты до Сочи на несуществующие рейсы

Речь о перелётах из Перми, Санкт-Петербурга и Москвы, которые выполняет авиакомпания NordStar.На нескольких сайтах-агрегаторах туристам предлагали приобрести билеты на несуществующие рейсы до Сочи в летний период, которые якобы выполняет авиакомпания NordStar.
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